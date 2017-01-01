Doğayı düşünmek tasarruf sağlar mı?

Burada bu soruya verilecek cevap, tabi ki evet! Elite Concept’teki tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan suların yanında yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı için de güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılacak. Bu uygulamalarla elde edilecek tasarruflar doğal olarak aidatların da azalmasını sağlayacak. Ve tabi ki daha yaşanabilir bir gelecekte sizin de payınız olacak.