Bir yanınızda sıra sıra dizilmiş adalar, etrafında onları kucaklayan Marmara’nın uçsuz bucaksız mavisi, bir yanda tarihi yarımadanın göz alıcı silueti diğer yanda ise Çamlıca. Burada ne yana baksanız sizi ayrı bir İstanbul silueti ve muhteşem bir manzara bekliyor. %90 cam panoramik cephe mimarisi ise, bu manzarayı kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılıyor.
Evde olmadığınız zamanlarda ister eve gelmek üzere olun ister şehrin herhangi bir noktasında, ister şehir dışında olun isterse de dünyanın bir ucunda, evinizi tek bir parmak dokunuşuyla dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan internet bağlantısı olan bir akıllı telefon ya da tabletten başka bir şey değil.
Elinizde poşetlerle oradan oraya koşturmadan, trafiğe takılıp zaman kaybetmeden, biraz alışveriş, biraz yürüyüş, biraz da caféde muhabbet, alışveriş bitince de hoop birkaç adımda evdesiniz. İşte Elite Concept’te sizi bekleyen alışveriş konsepti de tam olarak böyle bir şey olacak... Blok zeminlerinde yer alan çarşı caddesindeki mağazalarda giyimden gıdaya, eczaneden markete, banka şubelerinden ATM’ye tüm ihtiyaçlar ve markalar bir araya gelecek.
Merkezi konumu gereği dilediğiniz yere kolayca ulaşabileceğiniz, dolayısıyla da ihtiyacınız olan her şeyi zorlanmadan bulabileceğiniz Elite Concept’te bulamayacağınız tek şeyin sıkıntıdan patlayacağınız zamanlar olacağını şimdiden bilmenizde var Nedeniyse çok Basit. Elite Concept’te hayatınıza renk katacak o kadar çok sosyal aktivite var ki. Hangisinde daha çok zaman ayıracağınız tamamen size kalmış...
En son ne zaman gözleri kapalı bir şekilde çimler üzerinde yalın ayak yürüdünüz? Peki şırıl şırıl akan suların su seslerine karışan kuşların cıvıltılarını en son ne zaman dinlediniz? Gölgesinde oturup dinlendiğiniz ağacın yapraklarına çarpan rüzgarın sesiyle tarifsiz bir huzur yaşadınız? İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız bunları hatırlamamanız kadar doğal. Özlemeniz de öyle… %75 sosyal donatı ve peyzaj alanı genişliği, şırıl şırıl akan süs havuzları, koşu ve yürüyüş parkurlarıyla Elite Concept, şehrin orta yerinde, adeta doğanın İstanbul’a sunduğu değerli bir armağan…
Burada bu soruya verilecek cevap, tabi ki evet! Elite Concept’teki tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan suların yanında yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı için de güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılacak. Bu uygulamalarla elde edilecek tasarruflar doğal olarak aidatların da azalmasını sağlayacak. Ve tabi ki daha yaşanabilir bir gelecekte sizin de payınız olacak.
Özel araç, metro, metrobüs, otobüs ya da vapur… Nasıl ya da neyle gelirseniz gelin, Kadıköy’de bütün yollar Elite Concept’e çıkıyor. Sadece otoyolların değil, farklı ulaşım alternatiflerinin de kesiştiği bir noktada yükselen Elite Concept, merkezi konumuyla ulaşım sorununu hayatınızdan çıkarmak konusunda fazlasıyla iddialı. Düşünsenize bir, evinizden çıktığınızda 5-6 dakikada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, 6-7 dakikada Bağdat Caddesi’ne ve Kadıköy sahile, 20-25 dakikada ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşıyorsunuz.Buna kolaylık denmez de ne denir?
Çizgisi, ayrıntısı ve dokusuyla zamanın ötesine geçen bir mimari… Özel cephe yapısıyla Kadıköy’ün siluetine değer katacak bir tasarım. Her köşesi ve metrekaresi elit bir yaşam sürmeniz için tasarlanan bir proje. Mimarisinde yer verilen tüm donanımların mücevher ustası titizliğiyle seçilip yerleştirildiği bir konsept. Merkezi klima sisteminden ankastre mutfağa, akıllı ev teknolojisinden muhteşem İstanbul manzarasını kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan %90 cam panoramik cephe. Ve 1+1'den 2+1'e 3+1'den 4+1'e farklı yaşam biçimlerine hitap eden farklı daire seçenekleri...
Niyazibey Sokak Tepe Camii Yanı 3416. Ada 2. Parsel Fikirtepe Kadıköy / İSTANBUL
444 9 782