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Yolların merkezinde, ulaşım avantajlarının ortasında...

Özel araç, metro, metrobüs, otobüs ya da vapur… Nasıl ya da neyle gelirseniz gelin, Kadıköy’de bütün yollar Elite Concept’e çıkıyor. Sadece otoyolların değil, farklı ulaşım alternatiflerinin de kesiştiği bir noktada yükselen Elite Concept, merkezi konumuyla ulaşım sorununu hayatınızdan çıkarmak konusunda fazlasıyla iddialı. Düşünsenize bir, evinizden çıktığınızda 5-6 dakikada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, 6-7 dakikada Bağdat Caddesi’ne ve Kadıköy sahile, 20-25 dakikada ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşıyorsunuz.Buna kolaylık denmez de ne denir?

Zamanın ötesinde, İstanbul’un ortasında…

Çizgisi, ayrıntısı ve dokusuyla zamanın ötesine geçen bir mimari… Özel cephe yapısıyla Kadıköy’ün siluetine değer katacak bir tasarım. Her köşesi ve metrekaresi elit bir yaşam sürmeniz için tasarlanan bir proje. Mimarisinde yer verilen tüm donanımların mücevher ustası titizliğiyle seçilip yerleştirildiği bir konsept. Merkezi klima sisteminden ankastre mutfağa, akıllı ev teknolojisinden muhteşem İstanbul manzarasını kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan %90 cam panoramik cephe. Ve 1+1'den 2+1'e 3+1'den 4+1'e farklı yaşam biçimlerine hitap eden farklı daire seçenekleri...

Ödeme koşulları ve projemizle ilgili detaylı bilgi almak için bize yazın

Niyazibey Sokak Tepe Camii Yanı 3416. Ada 2. Parsel Fikirtepe Kadıköy / İSTANBUL

444 9 782

info@eliteconcept.com.tr

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